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اليوناني فيتفا يقترب من العين بديلاً لجوجاك

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

اقترب نادي العين من ضم لاعب أولمبياكوس اليوناني وأهلي جدة «سابقا» ايوانيس فيتفاتزيدس «29 عاماً» ليكون بديلاً للمجري جوجاك والذي يملك نفس موصفاته بإجادته اللعب بالقدم اليسرى ويشغل مركزي صانع الألعاب والجناح وهي المواصفات التي طالب بها مدرب العين بيدرو ايمانويل في تقريره الفني، هذا بالإضافة إلى أن المدير الفني لنادي العين يعلم جيداً قدرات وإمكانيات النجم «الدولي» فيتفا بحكم معرفته به عن قرب عندما كان مدرباً في .
يذكر أن الأرجنتيني بيتي جونزاليس لاعب اتلانتا يونايتد الأمريكي والحائز جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية قبل عامين كان من أقوى المرشحين للانضمام إلى «الزعيم» ولكن المغالاة في سعره جعل الكفة تميل إلى فيتفا اليوناني.

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