الدراجات يهدي قميص طواف دبي الدولي للسيدات لـ «نشاما»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى اتحاد الدراجات قميص طواف دبي الدولي للسيدات لشركة «نشاما» للتطوير العقاري إحدى الشركات الراعية والداعمة للطواف والتي كان لها دور كبير في إنجاح الطواف الدولي الذي أقيم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وقامت نورة الجسمي مديرة الطواف بتقديم القميص الذي تم وضعه في برواز للشركة تقديراً لدورها في دعم ورعاية الطواف، بحضور عبد الرحمن الفلاسي وحمد الأحبابي مع تقديم الشكر للشركة التي كانت في مقدمة الرعاة والداعمين ونقلت لهم تحيات وتقدير مجلس ادارة الاتحاد برئاسة أسامه أحمد الشعفار متمنية أن يتواصل التعاون وأن تكون «نشاما» دوما في مقدمة الرعاة لأنشطة اتحاد الدراجات.

وأشارت الجسمي إلى أن حفل تكريم الرعاة الذي كان مقرراً إقامته عقب انتهاء فعاليات الطواف ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا على أن تقوم مديرة الطواف بتقديم الهدايا وشهادات الشكر للرعاة في مقارهم..