شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عنتر يفاضل بين عدة عروض تحسبا للرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفاضل محمد عنتر لاعب وسط الزمالك بين عدة عروض محلية تلقاها مؤخرا للانضمام اليها في الموسم المقبل، بعد خروجه تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، حيث تلقي عنتر عروض من اندية سموحة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب وبعض الأندية الأخرى، الا انه لم يوافق علي أيا من تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من بقاءه او رحيله في الموسم المقبل، خاصة ان العروض التي تلقاها اللاعب ترغب في ان يكون التعاقد حرا دون دفع فلوس للزمالك من اجل الاستغناء عن اللاعب.

في نفس السياق استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد بامبو في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه الي نادي اخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.

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وكان كريم بامبو قد خرج تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية للزمالك خلفات للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة مما جعل بقاءه في صفوف الزمالك للموسم المقبل امر صعب، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع اندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.

في سياق مختلف انتشرت فى الفترة الأخيرة عدة تقارير تونسية ومحلية عن اقتراب التونسى غيلان الشعلالى، لاعب مالاتيا سبور التركى، من نادى الزمالك بداية من الموسم الجديد لدعم صفوف الفريق الأبيض، بعد قراره بفسخ تعاقده مع ناديه التركى لعدم حصوله على مستحقاته المالية ليرحل عن الفريق التركى.

وبالتواصل مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، قال لـ"الخليج 365" إنه لم يحدث أى اتصال بين الزمالك واللاعب أو وكيله مع عدم وجود أى نية لضم اللاعب وأنه ليس ضمن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد، ليؤكد عدم صحة تلك التقارير المتداولة عن اقتراب الشعلالى من قلعة ميت عقبة.