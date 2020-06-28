أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى

اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لن تقام مؤتمرات صحفية بعد مباريات الدوري المقرر عودتها فى شهر أغسطس المقبل، وذلك ضمن الاجراءات الإحترازية والوقائية التى سيتم اتباعها مع استئناف النشاط حفاظا على سلامة عناصر المنظومة الرياضية سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية وكذلك العاملين فى وسائل الاعلام سواء صحفيين أو اعلاميين أو مصورين.

تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز

مدد عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2024، حيث أضاف اللاعب لعقده مع الفريق السماوى موسمين ونصف بخلاف المدة المتبقية في عقده ليستمر مع النادي حتى عام 2024، وأكدت إدارة بيراميدز أن التمديد جاء فى إطار سياسة النادى للحفاظ على قوامه الأساسي ونجومه الكبار سعيا لمزيد من الاستقرار الفني وبهدف المنافسة على جميع البطولات.

اتحاد الكرة: فيفا لم يمنح الأندية واللاعبين حرية المشاركة بالتدريبات أو المباريات

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة ، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لم يرسل خطابا يمنح الأندية أو اللاعبين حرية عدم المشاركة في التدريبات أو المباريات" كما يردد البعض ، موضحا أنه الفيفا سبق وأرسل خطابا لجميع الاتحادات الرياضية فى شهر مارس الماضى ومنح للاعبين حرية الانضمام للمنتخبات من عدمه وهذا ليس له علاقة بالمسابقات المحلية. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة ٤٨ ساعة، وجاء القرار لحدوث تطورات جديدة تمس الزمالك. بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلي نادي أخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه. اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى تناقش اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على حازم إمام لاعب الزمالك بعد البيان الذى أصدره اللاعب أمس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذى تضمن هجوما على اللجنة الخماسية حيث قال اللاعب فى البيان أنه اتحاد الكرة يضحى بأرواح اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية. Advertisements الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو يتسلّم لاعبو الأهلي ملابس جديدة من شركة الملابس العالمية الراعية للنادي أوائل يوليو المقبل من أجل إرتداءها خلال تدريبات الفريق القادمة بعدما تسلّم النادي كمية من الملابس وتم الإتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة تزامناً مع عودة التدريبات للفريق التى عادت مؤخراً بعد تجميد ما يزيد عن مائة يوماً بسبب "جائحة" كورونا. فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجارى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مع المدرب السويسرى خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده، وأكد لهم أنه سيعود فى الأول أو الثانى من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران، وشدد على أنه سيعود عبر إحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة.

كارتيرون يستقر علي الراحلين عن الزمالك..والاعلان عقب دوري الأبطال

كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن الأخير استقر نهائيا علي الراحلين عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وسيتم الإعلان عنهم عقب نهاية مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا والتي يستأنف الفريق الأبض مشاركته فيها أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والمقرر لها سبتمبر المقبل، وأضاف المصدر ان كارتيرون استقر علي رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه يرفض حاليا الإعلان عنهم تحسبا لأي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة والتي يستعد فيها الزمالك لاستئناف مسابقة دوري ابطال افريقيا بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف الموسم الحالي من الدوري وكأس مصر.

عبد الحفيظ يتحدث عن الالتزام بالاجراءات الإحترازية في تدريبات الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأمور في تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضي ، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع في الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبي حدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته ، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفني منعاً للتزاحم في المران.

المسحة الطبية الثانية تثبت إصابة لاعب فى وادى دجلة بـ"كورونا"

أثبتت المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، أمس الجمعة، إصابة أحد اللاعبين بفيرس كورونا، بعد أن ظهرت إيجابية العينية الثانية من المسحة، كما جاءت باقى عينات "سلبية" سواء للاعبين أو الجهاز الفنى والإدارى، ومن المقرر أن يتم عزل اللاعب وعدم مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستستمر بشكل طبيعى.