شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وقائي خاص للاعبي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة محمد أسامة برنامج وقائي خاص للاعبي الفريق تحسبا لعودة التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة استعدادا لمباراتي الترجي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا والمقرر لهما موعدا مبدئيا في سبتمبر المقبل، وقال طارق يحيي عبر قناة الزمالك أن الجهاز الطبي وضع برنامج وقائي طبي خاص لكل لاعب في فريق الزمالك حفاظا علي سلامتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا، في ظل استعدادات الزمالك لاستئناف دوري ابطال افريقيا.

وأكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ان جمهور الزمالك علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " مع قرار عدم استكمال الزمالك للدوري الموسم الحالي، وقال طارق يحيي ان جمهور الزمالك مع قرار إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضي منصور بعدم لعب الدوري حفاظا علي صحة اللاعبين وخوفا من اصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا ان القرار الأفضل في الوقت الحالي هو الغاء الموسم الجاري وبداية موسم جديد في سبتمبر المقبل او أكتوبر للتأكد من الحد من انتشار الفيروس.

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وقال طارق يحيي ان اتحاد الكرة خصم من الزمالك 3 نقاط بسبب عدم لعب مباراة الأهلي رغم ان الإرادة الإلهية والظروف الكونية يوم المباراة كانت ضد اقامتها، الا ان اتحاد الكرة جامل الأهلي واعلن خصم 3 نقاط من الزمالك، موجها رسالة الي اتحاد الكرة قائلا : كفاية مجاملات علي حساب صحة اللاعبين.

من ناحية اخري رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك كارتيرون بوجود اللاعب مطالبا إدارة الزمالك بعدم الموافقة علي أي عروض تصل النادي بشأن عمر السعيد، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون أكد لادارة الزمالك ان وجود عمر السعيد مهم جدا للفريق في ظل مستواه الثابت بخلاف عدم وجود مهاجمين مميزين في الدوري لتعويض رحيله.