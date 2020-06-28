شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 مناصفة مع دولة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبو ريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولى لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن مصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع أحدى الدول، لافتًا إلى أن الدولة المصرية قادرة على استضافة البطولات الكبرى وأثبتت ذلك بعد إنجاح البطولة الأفريقية، والتى تم استضافتها والتجهيز لها فى وقت قياسى، مشددًا على ضرورة بدأ العمل من الأن استعدادًا لإستضافة كأس العالم 2030.

أضاف أبو ريدة خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس"، أن الدولة المصرية لم تقصر فى التعامل مع أزمة أنتشار فيرس كورونا، وأن الهدف الأساسى فى الوقت الحالى هو عودة النشاط الرياضى من جديد، لافتًا إلى أن الاتحاد الدول لكرة القدم "فيفا" لن يُجبر أى دولة على استئناف النشاط.

و‎أعلن هاني أبوريدة عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن الفيفا قرر منح مليون دولار ونصف للأندية من أجل استئناف نشاط كرة القدم المتوقف منذ جائحة كورونا.

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‎وأوضح أبو ريدة أنه عرض خلال الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأندية المصرية والأفريقية من أجل استئناف النشاط خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس لمجلس فيفا برئاسة السويسري جياني انفانتينو عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعن عودة استئناف مسابقة الدورى المصرى لهذا الموسم، قال هانى أبو ريدة إنه كان يتمنى أن تجتمع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مع المدربين لمعرفة كافة الأزمات قبل الإجتماع مع رؤساء الأندية.

تابع عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي، أن المكتب التنفيذى بالكاف سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة ملف البطولات الأفريقية وكيف سيتم استئنافها وتحديد مواعيدها، قائلاً: "كل السيناريوهات مطروحة لتحديد مصير البطولات الافريقية، وهنشوف موضوع الطيران، وبنحاول نوصل لقرار، وبنسبة كبيرة سيتم تأجيل البطولة الأفريقية فى الكاميرون المقرر لها في يناير المقبل"

وعن مقر الكاف فى مصر، قال أبو ريدة: "مقر الكاف بمصر كان مستهدفًا من العديد من الدول، ونقله خارج مصر كان سيسبب لنا صدمة".