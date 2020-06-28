شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لم نتوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن طاهر والمفاوضات مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادي لم يحسم مصير طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، حتى الآن، والذي تلقى عرضا خلال الأيام الماضية من النادي الأهلي، خلال جلسة خاصة عقدها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي.

وقال عادل في تصريحات خاصة: مازالت المفاوضات مستمرة بشأن طاهر عقدنا جلسة مع مسئولي الأهلي ولكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن اللاعب، والشروط التي قدمناها هي بيع اللاعب للأهلي بمبلغ 40 مليون جنية دون إدخال اللاعب في صفات خرى.

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أضاف عادل: مازال من المبكر تحديد مصير المفاوضات لدينا فرصة لمناقشة الوضع خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديدًا، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى .

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.