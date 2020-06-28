شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ياسين: بيراميدز منع دونجا من المران بعد اشتباه إصابته بكورونا.. وخناقة مع عواد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك حالة من التوتر والقلق داخل أروقة نادي بيراميدز في الساعات الماضية وذلك بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لاختلاط "دونجا"، لاعب بيراميدز، بحارس الزمالك في الأيام الماضية.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيوينة أن مسئولي بيراميدز علموا بجلوس دونجا مع عواد بل والمبيت معه في منزله في الأيام الماضية، وقرروا خضوع جميع اللاعبين لمسحة كورونا للمرة الثالثة من أجل التأكد على سلامة الجميع، كما قرروا تجميد دونجا من المشاركة في التدريبات الجماعية للنادي السماوي.
وتابع: "دونجا أجرى اتصالا هاتفيًا بعواد ودخل معه في مشادة كلامية كبيرة واتهمه بعلمه تعرضه للفيروس وأخفى عليه حقيقة الأمر".
كان محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، قد اعلن إصابته بفيروس كورونا، يوم أمس ، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".
من ناحية أخرى نعى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادى، والدة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والتي وافتها المنية اليوم، الجمعة، وذلك عبر الموقع الرسمى لنادى الزمالك، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
كما حرص نادي بيراميدز علي نعى والدة الدرندلي، مقدمين واجب العزاء عبر صفحة النادي الرسمية علي "فيس بوك"، "نادي بيراميدز ينعى الحاجة (هدى لطفي) عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، ووالدة الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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