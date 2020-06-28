شكرا لقرائتكم خبر عن ستانلى: الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة..وفضلته على الأهلى بسبب شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك السابق والقادسية السعودى الحالى، تجربته مع الفريق الأبيض بأنها الافضل فى مسيرته الكروية، موضحا ان الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين لأنه نادى كبير ويلعب دائما من أجل الفوز وفى حالة التعادل تكون بمثابة الخسارة وهو حال كل الفرق الكبيرة بجانب الشعبية الجارفة للنادى الابيض.

قال ستانلى فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، أن هدفه مع الزمالك فى شباك الوداد المغربى فى بطولة دورى أبطال افريقيا هو الأغلى لانه صعد بالابيض للمباراة النهائية أمام صن داونز الجنوب افريقي، ولكن كثرة الغيابات التى ضربت الفريق تسببت فى ضياع اللقب ، مشيرا الى أن الابيض افتقد 15 لاعبا ولم يكن جاهزا بنسبة 100% بدليل الخسارة 3-0 فى الذهاب .

وتابع مهاجم وادى دجلة السابق أنه تلقى عرضا من الزمالك والأهلى وفوجئ بوكيله يخطره بالعرضين، ولكنه فضل اللعب للفريق الابيض نظرا لعلاقته الجيدة ببعض اللاعبين مثل شيكابالا ومصطفى فتحى ومحمد كوفى حينئذ، لافتا فى نفس الوقت إلى أنه مازال حتى الأن على تواصل مع مصطفى فتحى وجنش وأحمد الشناوى وأيمن حفنى.

وتحدث ستانلى عن جونيو اجاى لاعب الأهلى ، وقال انه لاعب مهم جدا ويقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر وهو مايسترو الفريق ويستحق البقاء فى صفوف القلعة الحمراء وتحقيق المزيد من البطولات.