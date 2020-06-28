شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تطمئن على مؤمن صفا و تتمني له الشفاء بعد حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن و زكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة ، على الإطمئنان على مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عقب تعرضه لحادث سيارة ، كبير لدي عودته للقاهرة ظهر اليوم ، و تمنى الشفاء العاجل له والعودة لممارسة أعماله.

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وأطمأن منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتي على مؤمن صفا المتواجد حاليا فى إحدي المستشفيات الخاصة بالسادس من أكتوبر ، لعمل بعض الفحوصات الطبية ، وتمنو له الشفاء و العودة لعمله باتحاد اليد ومواصلة النجاحات التى حققها الاتحاد فى الفترة الأخيرة ، ومن أهمها الفوز بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما التى أقيمت فى مقدونيا ، والتجهيز للحدث الأهم هو استضافة مصر لمونديال اليد فى 2021.

تعرض مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد إلى حادث سير بسيارته الخاصة أثناء عودته من الساحل الشمالي استعدادا لجلسة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى للحديث حول أخر مستجدات الاستعداد لمونديال 2021 الذى يقام فى مصر ، حيث حضر مؤمن صفا اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي لبحث اخر المستجدات الخاصة باستكمال مسابقات الموسم الحالى قبل أن يغادر الى الساحل الشمالي .