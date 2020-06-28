شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تطمئن على مؤمن صفا و تتمني له الشفاء بعد حادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن و زكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة ، على الإطمئنان على مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد عقب تعرضه لحادث سيارة ، كبير لدي عودته للقاهرة ظهر اليوم ، و تمنى الشفاء العاجل له والعودة لممارسة أعماله.
تعرض مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد إلى حادث سير بسيارته الخاصة أثناء عودته من الساحل الشمالي استعدادا لجلسة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى للحديث حول أخر مستجدات الاستعداد لمونديال 2021 الذى يقام فى مصر ، حيث حضر مؤمن صفا اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي لبحث اخر المستجدات الخاصة باستكمال مسابقات الموسم الحالى قبل أن يغادر الى الساحل الشمالي .
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