استمرار تعقيم و تطهير مرافق الاتحاد السكندرى استعداداً لاستقبال الأعضاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنفيذاً لتوجيهات مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى يتم بشكل دورى تطهير و تعقيم جميع أرجاء و مرافق النادي بالمقر الرئيسى بالشاطبى وفرع سموحة بالمواد المُطهرة المُخصصة لهذا الغرض لحماية السادة الأعضاء واستعداداً لفتح النادى لاستقبال السادة الأعضاء اعتباراً من يوم الأربعاء القادم 1-7-2020 .
من ناحية أخرى رفض طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، عودة الفريق إلى التدريبات إلا بعد ظهور نتائج المسحة الثانية والتى خضع لها اللاعبون اليوم بمقر النادى بسموحة، وانتظم جميع اللاعبين، وقام عمرو الأشلم طبيب الفريق بتوجيه جميع الإرشادات والتعليمات للمرحلة القادمة وحصل كل لاعب على شنطة طبية بها جميع مستلزمات الوقاية.
وأكد طلعت يوسف أنه لن يتم التدريب إلا بعد إعلان نتيجة المسحة الثانية والتى ستظهرالاثنين المقبل، على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين كل منها سيتم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات خلال المرحلة الأولى.
وسادت حالة من الاطمئنان بين اللاعبين بعد علمهم بحالة زميلهم المصاب بالكورونا والاطمئنان على حالته المستقرة.
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