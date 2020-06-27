الامارات | بينتو لـ«الإمارات اليوم»: وقعت مبدئياً لتدريب منتخب الإمارات.. وفوجئت بإمكانات «عموري» الهائلة

شكرا لقرائتكم خبر عن بينتو لـ«الإمارات اليوم»: وقعت مبدئياً لتدريب منتخب الإمارات.. وفوجئت بإمكانات «عموري» الهائلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الكولومبي، خورخي بينتو، لـ«الإمارات اليوم»، إنه وقع عقداً مبدئياً مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ليقود «الأبيض» لمدة عامين، لافتاً إلى أنه سيتم الكشف عن التفاصيل كافة، عقب توقيع العقد رسمياً مع الاتحاد.

من جانب آخر، أكد بينتو، لصحيفة «إي إس بي إن» الكولومبية، أنه شاهد العديد من مقاطع الفيديو المسجلة لمباريات سابقة لمنتخب الإمارات، موضحاً أنه «لفت نظره امتلاك (الأبيض) للاعب موهوب جداً يرتدي القميص رقم 10 (عمر عبدالرحمن)، مبدياً إعجابه بإمكاناته».

وقال للصحيفة: «اتحاد الإمارات تحدث معي بشكل مكثف، الأسبوع الماضي، للاتفاق معي على تولي تدريب المنتخب الوطني، وطلبت الحصول على مقاطع فيديو مسجلة لتكوين فكرة عن الفريق، واكتشفت أن الفريق لا يعتمد على طريقة اللعب الجمالي بشكل كبير، لكن المفاجأة كانت بالنسبة لي عندما شاهدت مهارات اللاعب رقم 10، إذ إنه يمتلك قدماً يسرى رائعة، ولديه إمكانات هائلة ومهارات ممتازة في التمرير والتسديد».

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وأشار إلى أن «تركيز اتحاد الإمارات كان على أن الهدف الأساسي لمهمته مع «الأبيض»، هو التأهل لكأس العالم 2022، وأنا وافقت على المهمة، إذ إنه سيكون شيئاً رائعاً أن أتأهل مجدداً للمونديال، لذلك سأعمل بكل سرور، وبطاقة هائلة».

«الهدف الأساسي لمهمتي مع (الأبيض) هو التأهل لكأس العالم 2022».

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