شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بروسيا دورتموند: أشرف حكيمي سيرحل بنهاية الموسم.. واللاعب يقترب من إنتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لفريق بروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، رحيل المغربي الدولي أشرف حكيمي عن النادي هذا الصيف.

وقال تسورك لقناة «سكاي» اليوم السبت، قبل انطلاق مباراة دورتموند أمام ضيفه هوفنهايم في الجولة الختامية «للبوندزليجا»: «في هذا الأسبوع حدث تطور آخر، فمن المرجح أن يكون المبلغ الذي يجري الحديث عنه أعلى».

وتابع تسورك، حديثه عن الظهير الأيمن القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة منذ 2018: «أعتقد أنه ربما أيضا هناك رغبة لدى ريال مدريد في استرداد قيمة لاعبه في أي وقت، وعلينا أن ندرك أيضا إننا لا نريد ذلك، لكن لا نقدر عليه ودائما ما كنا نأمل في الاحتفاظ بأشرف لدينا بطريقة أخرى وبتركيبة مختلفة».

وبحسب معلومات لمجلة «كيكر» الألمانية الرياضية، فإن حكيمي سينتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت اللاعب، وتم الاتفاق على ذلك بعد مفاوضات بين ريال مدريد وإنتر ميلان.