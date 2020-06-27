أيمن عبدالعزيز: مصطفى محمد أفضل من عمرو زكي.. مكانه في فريق كبير بأوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن عبدالعزيز، لاعب ومدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يمتلك إمكانيات تؤهلة للاحتراف في فريق كبير بالدوري الإنجليزي أو الإسباني.
وقال عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية بفضائية «أون تايم سبورتس»: «مصطفى محمد يحتاج دماغ ليصبح أفضل مهاجم في العالم».
وأضاف: «أخاف عليه لأني أشعر أنه طفل صغير، إذا وُجد من يجيد توجيهه أو أحد يخاف على مصلحته يتولى أموره كلها سيكون أفضل مهاجم في العالم».
وأردف: «مصطفى محمد لا يليق به الاحتراف في نادي صغير، أصنفه للدوري الإنجليزي أو الإسباني في فرق كبيرة».
وعن مقارنة مصطفى محمد مع عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، علق قائلًا: «مع احترامي لعمرو زكي، مصطفى محمد لديه إمكانيات تتخطى الأول بعض الشيء».
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