شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لا تنتظروا أداءً بعد توقف 110 أيام.. ولا أعرف كيف ستحل «طائرة الجناينى» أزمة المحترفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندرى، اقتراب الفريق الكروى الأول من ضم لاعبين من صفوف الأهلى وقال: «المفاوضات تسير بشكل جيد وأرفض الإفصاح عن هواية الثنائى حرصا على سرية الصفقة، وأكد أن المفاوضات مع الزمالك تسير بشكل جيد أيضا للحصول على خدمات عبد الله سيسيه» ومن جانب آخر كشف طلعت يوسف المدير الفنى تفاصيل عودة فريقه للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من الفحص الطبى والمسحات للاعبين. مشيرا إلى أنه جاهز للتدريبات بعد الانتهاء من المسحة الثانية واستطرد: «منذ 110 أيام لا نرى الكرة، وهذا أمر لم أمر به طوال عمرى، وصعب الانصياع للمصلحة العامة ولابد أن يكون هناك تقدير، ولا ننتظر مستوى فنى عاليا، وأتوقع إصابات بالجملة بين اللاعبين».

وأكمل: «التغييرات الخمسة ستساعد الفرق التى لديها مخزون من اللاعبين، وتمتلك دكة بدلاء بنفس قدرات وقوة اللاعبين الأساسية، وهم من سيستفيدون كثير جدًا من هذه التغييرات، لكن هناك فرقًا بدلاؤها أقل من المستوى، وسيكون هناك تفكير قبل استغلال الخمسة تغييرات». وأردف: «الفرق الكبيرة مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز المستفيدين من الـ 5 تغييرات، لديهم دكة مثل الأساسيين». وحول مصير اللاعبين المحترفين قيل على لسان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، طبقًا لكلام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، بشكل شخصى إنه سيكون هناك طائرة خاصة ستكون لها دور فى تجميع المحترفين.



وواصل ساخرا «لا أعرف كيف سيتم ذلك، وكيف أن طائرة واحدة (هتنزل تلف مثل الميكروباص من أجل إعادتهم إلى مصر؟».