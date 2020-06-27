شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصري: من حق الأندية إلغاء الدوري.. هناك 17 لاعبًا مصابًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، صعوبة استئناف الموسم الجاري من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل ظهور 17 إصابة بفيروس كورونا خلال المسحة الطبية الأولى لأندية الدوري الممتاز.

واتخذت وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بعودة النشاط الرياضي في مصر بداية من 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال طارق هاشم في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت»: «هناك مسؤول من فيفا قال إنه إذا أرادت الأندية مجتمعة إلغاء الدوري وتقدمت بشكوى سيتم الفصل في هذا الأمر، ومن حق الأندية إلغاء المسابقة».

وأوضح: «هناك 17 لاعبًا مصابين بفيروس كورونا من الدوري المصري، وهناك لاعبون كبار مثل محمد عواد حارس الزمالك، وهذا عدد كبير، وكيف ستعود البطولة في الوقت الجاري؟».

وتابع: «نحن مع الدولة وسياستها، إنما الموضوع صعب جدًا.. الصحة أهم من الدوري ويجب على المسؤولين أن يعلموا ذلك».

واختتم: «أمس كان هناك تجمع للفريق، واليوم عدنا للتدريبات وغدًا ستكون هناك مسحة، ونتيجة المسحة الأولى كانت سلبية».

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