شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يحدد موعد عودة المقاصة للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفني، يوم ا يوليو المقبل، موعدًا مبدئيًا لاستئناف تدريبات الفريق وذلك بعد إجراء المسحة الطبية الأولى والتأكد من سلبية المسحة الثانية التي سيخضع لها الفريق.

وظهرت نتائج المسحة الأولى التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

ومن المنتظر أن يخضع الفريق لمسحة ثانية خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم وجود أي إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق.