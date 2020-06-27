شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على نورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا صعباًا على نظيره نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

تقدم مانشستر يونايتد عن طريق مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقة 51، وأدرك تود كانتويل التعادل لنورويتش في الدقيقة 75.

وشهدت الدقيقة 88 طرد تيم كلوزا من فريق نورويتش سيتي لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وتمتد للأشواط الإضافية.

وقبل نهاية الشوط الرابع وبالتحديد في الدقيقة 118 لعب قائد يونايتد هاري ماجواير دور البطولة بإحراز هدف الفوز والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة.