شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتحدث عن سبب رفض لاعبي الزمالك استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث يوسف إبراهيم «أوباما» صانع ألعاب نادي الزمالك، عن سبب رفض جميع لاعبي القلعة البيضاء فكرة استئناف الدوري الممتاز الموسم الحالي، وعن سر حب جماهير القلعة البيضاء له، ودور مدربه السابق في منحه الثقة، وموقفه من المنتخب الوطني، وذلك خلال تحدثه بقناة نادي الزمالك.

وقال أوباما عبر برنامج (أخبارنا) بقناة (الزمالك): «نعيش ظروفاً قاسية على مدار 3 شهور متتالية، بالطبع نحترم قرار الدولة في عودة الحياة للبلاد ولكن لنا وجهة نظر في مسألة استكمال الدوري المصري».

وأضاف: «بعيداً عن انتشار وباء كورونا هناك 17 جولة كيف ستقام؟ ومتى سينتهي الدوري؟ وما مصير الدوري الجديد؟ أغلب الأندية عبرت عن رغبتها في إلغاء البطولة هذا الموسم خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات».

وأشار إلى أن جماهير الزمالك تحب أي لاعب مخلص للفريق ويقدم العطاء لصالح القلعة البيضاء ولكنه يشعر بأن الجماهير تحبه بصورة أكبر لأنه أحد أبناء قطاع الناشئين ويتقبل الانتقادات التي يتم توجيهها له ويحاول تحسين أداءه بالفعل.

ولفت إلى أن أي لاعب يتأثر بضغط المباريات موضحاً أنه لم يحصل على فترات كافية للراحة ولكنها في نفس الوقت نقطة إيجابية لثقة المدربين في قدراته ودوره مع الفريق.

وأضاف: «أرفض تماماً الشكوى من ضغط المباريات، أنا أحلم بارتداء القميص الأبيض وهدفي الدفاع عن ألوانه في كل مباراة».

وأشاد أوباما بدور مدربه الأسبق خالد جلال الذي منحه الثقة رغم أنه لم يكن يشارك في موسم 2015 – 2016 موضحاً أن ارتداءه شارة قيادة الزمالك كان حلماً بالنسبة له منذ الصغر وخاصة أنه أصغر قائد للأبيض.

وأضاف: «في البداية شعرت برهبة ولكنها زالت مع بدء المشاركة مع الفريق الأبيض، وسجلت أول هدف بشارة القيادة وقبلتها بشكل عفوي».

وحول غيابه عن منتخب مصر، قال أوباما: «كل شيء نصيب، لست متعجلاً وربما أراد الله عدم حصولي على الفرصة في المنتخب كي لا أتعرض لإصابة أو أظهر بصورة غير جيدة».

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وأشار إلى أن فترة استبعاده من منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 مع المدرب السابق خافيير أجيري كانت صعبة موضحاً أن السويسري كريستيان جروس المدرب الأسبق للزمالك كان يسانده باستمرار واندهش تماماً من مسألة عدم تواجده مع الفراعنة.

وأكد أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سيسانده وسيمنحه الفرصة إذا كان متألقاً موضحاً أن أرقام وتاريخ مدرب الفراعنة تؤكد أنه مدير فني قوي ومميز ويسعى للنجاح.

وأوضح أنه فخور بما قدمه في الموسم الماضي وأيضاً الموسم الحالي وأرقامه تؤكد تألقه وظهوره بصورة طيبة في المرحلة الماضية.

وأشار إلى أنه بدأ مشواره الكروي في مركز شباب (العمراوي) بمحافظة الإسكندرية كما أنه خضع للاختبار في الاتحاد السكندري مؤكداً أن حازم إمام أسطورة نادي الزمالك هو من جعله يحب كرة القدم ويعشق الأبيض.