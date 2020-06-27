شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام سيلتا فيجو × برشلونة: لعنة «بالايدوس» تهدد فرص حامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط برشلونة خارج قواعده في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 ضد فريق سيلتا فيجو في مباراة ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإسباني «لاليجا»، ليعتلي الفريق صدارة الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي سيلعب غدًا ضد إسبانيول ضمن مباريات الجولة.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز على ملعب بالايدوس اليوم، على الرغم من تقدم الفريق في النتيجة مرتين (1-0 و2-1)، ليعجز الفريق في تحقيق الفوز على ملعب سيلتا فيجو للموسم الخامس على التوالي، محققًا التعادل في مناسبتين ومتلقيًا الخسارة في 3 مناسبات.

وتلقى برشلونة هدف التعادل (الهدف الثاني لسيلتا فيجو) في الدقيقة 88 من زمن المباراة، ليخسر برشلونة نقطته الخامسة بفضل أهداف في الدقائق الـ5 الأخيرة من المباراة في لاليجا في رقم لم يحقق أكثر منه أي فريق آخر، ولا يعادله سوى فريق فالنسيا.

واستمرت نتائج برشلونة السيئة خارج القواعد فأهدر الفريق نقطته السابعة بين أخر 12 نقطة (4 مباريات) لعب من أجلها الفريق في لاليجا، مهدرًا نقطته رقم 27 هذا الموسم (25 منهم من النتائج خارج القواعد: خسر 5 وتعادل 5).

وتألق المهاجم الإسباني إياجو أسباس مسجلًا هدف سيلتا فيجو الثاني وهدف تفادي الهزيمة للفريق الذي يتواجد بالقرب من منطقة الهبوط (على بعد 8 نقاط)، ليسجل اللاعب للمباراة الخامسة على التوالي في ملعب بالايدوس ضد برشلونة في أخر 5 زيارات من العملاق الكتالوني لمعقل سيلتا فيجو.

واحتفل أسباس اليوم بهدفه رقم 100 في لاليجا (في مباراته رقم 209)، مُسجلًا 98 هدف بقميص سيلتا وهدفين بقميص إشبيلية.

وصنع ميسي هدفي برشلونة في مباراة اليوم ليرفع إجمالي رصيد صناعة أهدافه بقميص برشلونة في مختلف البطولات إلى 250 تمريرة حاسمة في سجل غير مسبوق (من بينهم 179 تمريرة حاسمة في لاليجا).

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ورفع ميسي رصيده الشخصي من صناعة الأهداف في لاليجا هذا الموسم إلى 17، ليصبح على بعد 3 تمريرات حاسمة من معادلة سجله الأفضل من صناعة الأهداف في موسم واحد من لاليجا (20: موسم 14/15).