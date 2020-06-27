شكرا لقرائتكم خبر عن «بوندزليجا» 2019-2020.. أرقام ونتائج مميزة في ختام موسم مثير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم السبت، مباريات الجولة 34 من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا»، وهي الجولة التي شهدت حسم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا باستمرار بروسيا مونشنجلادباخ في المركز الرابع متفوقًا على باير ليفركوزن، ليتأهل الفريق العريق رفقة بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند وآر بي لايبزيج إلى المسابقة الأوروبية الأكبر في الموسم القادم.

ونجح فيردر بريمن في حجز تذكرة ملحق الهبوط من خلال احتلاله المركز السادس عشر في المسابقة، لينتظر مواجهة ضد ثالث ترتيب الدرجة الثانية لتحديد ما إذا كان سيستمر في المسابقة للموسم القادم أو سيهبط للدرجة الثانية رفقة بادربورن وفورتونا دوسلدورف.

وشهدت الجولة الأخيرة عدة أحداث ونتائج مميزة، فكانت النتيجة الأبرز هي خسارة بروسيا دورتموند بنتيجة 4-0 على ملعبه ضد هوفنهايم، في أثقل هزيمة يتعرض لها النادي في البوندزليجا على ملعبه منذ عام 2000 (ضد شالكه وقتها).

ودخل الكرواتي أندريه كراماريتش تاريخ البوندزليجا بعد أن أصبح أول لاعب على الإطلاق من جانب فريق زائر يسجل 4 أهداف في معقل بروسيا دورتموند، بعد أن سجل مهاجم هوفنهايم جميع أهدافه خلال أول 50 دقيقة من المباراة، ليصبح أيضًا أول لاعب في تاريخ هوفنهايم يسجل 4 أهداف في مباراة في البوندزليجا.

وفي معقل فولفسبورج، سقط أصحاب الأرض ضد بطل المسابقة، بايرن ميونخ، بنتيجة 4-0، في نتيجة شهدت إنهاء توماس مولر للموسم برصيد 21 تمريرة حاسمة، في رقم قياسي جديد من التمريرات الحاسمة من جانب لاعب في موسم من المسابقة.

ونجا فيردر بريمن من الهبوط مباشرة للدرجة الثانية بعد تحقيقه فوز ساحق على كولن بنتيجة 6-1، ليستغل خسارة فورتونا دوسلدورف بنتيجة 2-0 ضد يونيون برلين ويعتلي للمركز السادس عشر برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن دوسلدورف الذي هبط للموسم السادس في تاريخ مشاركاته بالبوندزليجا.

وسجل فريق بريمن 40% من الأهداف على ملعبه في مباراة اليوم (سجل إجمالي 15 هدفًا في ملعبه بالدوري هذا الموسم)، وبعد أن سجل الفريق هدفان فقط خلال أخر 1000 دقيقة لعب على ملعبه قبل مباراة اليوم.

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وودع تيمو فيرنر فريق أر بي لايبزيج في أخر مباراة له مع الفريق قبل الانتقال إلى تشيلسي، وسجل المهاجم الألماني هدفين كانا كل أهداف الفريق ضد أوجسبورج في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح الضيوف.

وسجل فيرنر اليوم هدفيه رقم 94 و95 بقميص ناديه الألماني في مختلف البطولات ليكون الهداف التاريخي للنادي، محطمًا الرقم السابق باسم دانيال فران (93).