شكرا لقرائتكم فايلر يطالب معاونيه بتقريرا عن استعدادات وإصابات الوداد قبل مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من معاونيه تقريراً عن فريق الوداد المغربي وإستعداداته لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيجمع الفريقي خلال سبتمبر المقبل ، وتحدث فايلر مع معاونيه خلال الساعات الماضية بشأن الفريق المغربي وحالة لاعبيه وكذلك الإصابات التى يعاني منها وموقفها قبل صدام نصف نهائي دوري الأبطال وغيرها من الأمور الفنية التى تهم الأهلي في اللقاء المرتقب.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل بدلا من إقامة الأجندة الدولية الخاصة بالمنتخبات ، ويلتقي الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا كما سيتم إقامة نصف نهائي الكونفدرالية في هذه الفترة أيضا.

ولم يستقر الكاف على تحديد مواعيد المباريات الدولية للمنتخبات، حيث من المنتظر أن يتم تحديد ذلك خلال الاجتماع المقبل والذي سيقام يوم الثلاثاء القادم.

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ويتواجد فايلر حالياً في سويسرا لقضاء أجازة تستغرق عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك لكن المدرب السويسري فتح خطاً ساخناً مع معاونيه في الأهلي للإطمئمان على أحوال الفريق وتدريباته بالقاهرة التى تم إستئنافها مؤخراً بعد فترة غياب طويلة بسبب جائمة كورونا ، كما إستفسر المدير الفني عن عدة أمور خاصة بالفريق المغربي وطلب معلومات وتفاصيل كلملة عن الوداد من أجل الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة.

وأجرى نادى الوداد خلال الساعات الماضية عملية تعقيم كاملة بملعب محمد بن جلون تنفيدا للبروتوكول الذى فرضه الاتحاد المغربى لكرة القدم على الأندية قبل استئناف التدريبات، استعدادا لمنافسات الدورى المغربى المحدد استئنافه 25 يوليو المقبل.

وعاد الوداد إلى التدريبات مرة أخرى بعد غياب 3 أشهر عقب عودة اللاعبين من الحجر الصحي، نتيجة تفشى فيروس كورونا وشهد مران الوداد غياب اللاعب بديع أووك عن أول حصة يجريها الفريق الأحمر بعد رفع الحجر الصحي، وإعلان الجامعة الملكية المغربية عن استئناف الأندية للتدريبات بداية وفق بروتكول خاص، إلى وصوله بشكل متأخر من مدينة أغادير، مسقط رأسه حيث قضى فترة الحجر الصحى بها.