شكرا لقرائتكم ستانلى: فضلت الانتقال للزمالك على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال النيجيري ستانلي أوهاوتشي مهاجم الزمالك السابق والقادسية الحالي إنه فضل الانتقال للفريق الأبيض على الأهلى لأنه تربطع علاقة صداقة قوية ببعض اللاعبين في النادي الأبيض وعلى رأسهم شيكابالا، وأضاف ستانلي في تصريحات لبرنامج جمهور التالته مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عندما كنت في نيجريا في إجازة وأخبرني وكيلي حينها بوجود عرضين من الأهلي والزمالك لضمي من وادي دجله وخترت الزمالك بسبب وجود أصدقاء كثر لي في الزمالك مثل شيكابالا وعمر جابر وكوفي".

وتابع ستانلى، أن كثرة الإصابات والغيابات كانت سبب الخسارة في نهائي بطولة أفريقيا أمام صن داونز ولم نكن جاهزين بنسبة 100% للقاء حيث حينها شارك معروف يوسف كظهير أيسر في المباراة و بعد إنتهاء فترة إعارتي مع الزمالك كان لدي عرض من القادسية السعودي وقررت الرحيل حينها إلي السعودية.

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واستكمل: "كارتيرون مدرب كبير ويتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين ويحب كل اللاعبين الذين يشتركون بقوة في التدريبات ، وعندما جاء كارتيرون إلي الأهلي سألني بعض لاعبي الاهلي عن إمكانيات كارتيرون وأوضحت لهم مدي إحترافيته، قائلا: " جونيور أجاي لاعب رائع ويقوم بأداء متميز مع النادي الأهلي ولفترات طويلة فهو لاعب ذو قدرات فائقة .

وكان ستانلى لعب للزمالك قبل موسمين على سبيل الإعارة من وادى دجلة قبل ان ينتقل للسعودية، ووصول معه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.