شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقرر تأجيل انطلاق تدريبات المقاصة 4 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر أيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة تأجيل عودة الفريق للتدريبات الجماعية لمدة 4 أيام ، حيث كان من المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم 1 يوليو المقبل، الا ان الجهاز الفني اصدر تعليمات جديدة للاعبين اليوم اكد خلالها خوض التدريبات يوم 4 يوليو المقبل وذلك لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا الثانية التي سيخضع لها اللاعبون بعد غد، وكذلك لايجاد حل في أزمة المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين.
ورفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم خضوعهم لإجراء مسحة كورونا الاولي، وذلك بسبب أزمة مستحقاتهم المتأخرة، ويرفض لاعبو مصر المقاصة خوض التدريبات الجماعية قبل الحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، وأبلغوا الجهاز الفنى بقرارهم خلال إجراءات المسحة الاولي فى الدفاع الجوى.
وفى المقابل طمأن أعضاء الجهاز الفنى اللاعبين بأن هناك انفراجة فى الأزمة قريبا، وسيتم صرف جزء من مستحقاتهم.
ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة للمسحة الطبية الثانية الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا بعد غد فى استاد الدفاع الجوى، وأجرى لاعبو الفريق المسحة الأولى تمهيدا لعودة تدريبات الفريق، وحضر جميع لاعبى المقاصة عملية أخذ المسحات التى تمت فى الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، والتي أظهرت سلبية جميع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يقرر تأجيل انطلاق تدريبات المقاصة 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.