شكرا لقرائتكم ستانلى: الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة يبحث عن الفوز دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شبه النيجيري ستانلى أوهاويتشي لاعب الزمالك السابق والقادسية الكويتى الحالي الفريق الأبيض بريال مدريد وبرشلونة مؤكدا أن ناجيه السابق يبحث عن الفوز دائما مثل عمالقة أسبانيا.

وقال ستانلى في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع برنامج جمهور التالتة الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق :" فضلت الزمالك على الأهلى لأننى كنت أمتلك أصدقاء كثيرين في الزمالك وعلى رأسهم شيكابالا".

واختتم :" تجربتى مع الزمالك الأفضل في مسيرتى الكروية وجاهز للعودة إلى مصر في أي وقت ".

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وكان ستانلى لعب للزمالك قبل موسمين على سبيل الإعارة من وادى دجلة قبل ان ينتقل للسعودية، ووصول معه إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا.