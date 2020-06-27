شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض رحيل عمر السعيد عن الزمالك بالانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك كارتيرون بوجود اللاعب مطالبا إدارة الزمالك بعدم الموافقة علي أي عروض تصل النادي بشأن عمر السعيد، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون أكد لادارة الزمالك ان وجود عمر السعيد مهم جدا للفريق في ظل مستواه الثابت بخلاف عدم وجود مهاجمين مميزين في الدوري لتعويض رحيله.

من ناحية اخري قال يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك انه لم يطلب ابدا الحصول علي راحة اثناء فترات وجوده في الزمالك علي مدار تاريخه مؤكدا ان حلمه دائما كان ارتداء تي شيرت الزمالك لذا فانه لا يمكنه طلب الراحة ابدا، كما أكد أوباما غب تصريحات لقناة الزمالك ان خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك قدمه بصورة قوية مع الفريق وقت ان كان يتولى تدريب الزمالك وهو ما ساعده علي التألق عقب العودة من الإعارة للاتحاد السكندري.

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وأضاف أوباما ان اصعب لحظة في تاريخه كانت امام الإسماعيلي عندما ارتدي شارة الكابتن لفريق الزمالك للمرة الاولي في تاريخه واصفا تلك اللحظة بانها شرف وصعبة عليه، وكشف جناح الزمالك ان السويسري جروس المدير الفني الأسبق للزمالك كان مندهش من استبعادي الدائم في منتخب مصر وكان يؤكد دائما ان أرقامي تساهم في وجودي بقوة في قائمة المنتخب.

وأكد يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك ان عودة الدوري في الوقت الحالي في ظل عدم السيطرة علي فيروس كورونا يعتبر امرا صعبا ويعرض حياة اللاعبين للخطر، وقال يوسف أوباما في تصريحات لقناة الزمالك : علي الجميع تحمل المسئولية وتقدير ظروف اللاعبين فنحن جميعا نخشي علي ارواحنا واسرنا بسبب فيروس كورونا.

وأضاف يوساف أوباما ان الجميع داخل نادي الزمالك اسرة واحدة وتم اتخاذ قرار عدم اللعب هو قرار إدارة النادي واللاعبين معاه فالكل داخل الزمالك ايد واحدة، كما أكد لاعب الزمالك انه يتفهم جيدا انتقادات جماهير للاعبين في الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق لانه من أبناء النادي ويعلم جيدا حماس الجماهير البيضاء في الحصول علي البطولات.