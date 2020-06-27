شكرا لقرائتكم المقاصة يعقد جلسة مع إيهاب جلال الاثنين لحل أزمة متأخرات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفقت إدارة نادي مصر المقاصة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال واللاعبين علي عقد جلسة بعد غد الاثنين في استاد الدفاع الجوى علي هامش إجراءات خضوع اللاعبين لمسحة كورونا الثانية ، سيتم خلالها ابلاغ فريق الكرة بخارطة الطريق بشان الخروج من الازمة المالية التي يمر بها النادي منذ فترة، كما سيتم ابلاغ اللاعبين بطريقة سداد مستحقاتهم المتأخرة وكذلك الوضع المالي والفني للفريق في اطار حرص إدارة النادي علي لم شمل الفريق مرة أخرى قبل استئناف الموسم الحالي من الدوري والمقرر لها 15 أغسطس المقبل كموعدا مبدئيا وفقا لتصريحات مسئولي اتحاد الكرة.

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فيما قرر أيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة تأجيل عودة الفريق للتدريبات الجماعية لمدة 4 أيام ، حيث كان من المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم 1 يوليو المقبل، الا ان الجهاز الفني اصدر تعليمات جديدة للاعبين اليوم اكد خلالها خوض التدريبات يوم 4 يوليو المقبل وذلك لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا الثانية التي سيخضع لها اللاعبون بعد غد، وكذلك لايجاد حل في أزمة المستحقات المالية المتأخرة للجهاز الفني واللاعبين.

ورفض لاعبو مصر المقاصة العودة لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم خضوعهم لإجراء مسحة كورونا الاولي، وذلك بسبب أزمة مستحقاتهم المتأخرة، ويرفض لاعبو مصر المقاصة خوض التدريبات الجماعية قبل الحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة، وأبلغوا الجهاز الفنى بقرارهم خلال إجراءات المسحة أمس فى الدفاع الجوى.