شكرا لقرائتكم بريزنتيشن تطمئن على مؤمن صفا و تتمني له الشفاء بعد حادث سيارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن و زكي عبد الحميد نائب رئيس الشركة ، على الإطمئنان على مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد عقب تعرضه لحادث سيارة ، كبير لدي عودته للقاهرة ظهر اليوم ، و تمنى الشفاء العاجل له والعودة لممارسة أعماله.

وأطمأن منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن وتذكرتي على مؤمن صفا المتواجد حاليا فى إحدي المستشفيات الخاصة بالسادس من أكتوبر ، لعمل بعض الفحوصات الطبية ، وتمنو له الشفاء و العودة لعمله باتحاد اليد ومواصلة النجاحات التى حققها الاتحاد فى الفترة الأخيرة ، ومن أهمها الفوز بكأس العالم للناشئين تحت 19 عاما التى أقيمت فى مقدونيا ، والتجهيز للحدث الأهم هو استضافة مصر لمونديال اليد فى 2021.

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تعرض مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد المصري لكرة اليد إلى حادث سير بسيارته الخاصة أثناء عودته من الساحل الشمالي استعدادا لجلسة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى للحديث حول أخر مستجدات الاستعداد لمونديال 2021 الذى يقام فى مصر ، حيث حضر مؤمن صفا اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي لبحث اخر المستجدات الخاصة باستكمال مسابقات الموسم الحالى قبل أن يغادر الى الساحل الشمالي .