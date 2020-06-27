شكرا لقرائتكم طارق يحيي: الأندية مش هتلاقي حد يلاعبها وديا بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" طلب الغاء النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب المخاوف من التأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد بكافة أنحاء العالم.

وأكد طارق يحيي في مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن نادي أسوان أعلن اليوم إصابة أحد لاعبيه بكورونا، ومن المستحيل أن يجد فريقاً يواجهه ودياً قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

أوضح طارق يحيي أن الزمالك موقفه ثابت من بطولة الدوري ويستنكر التشكيك في إصابة حارسه الدولي محمد عواد الذي أعلن بالأمس اصابته بفيروس كورونا المستجد ما دفعه للخروج بالتقرير الرسمي وقال أن من يشكك عليه أن يخجل خاصة وأن المرض ليس به ادعاء.

وقال طارق يحيي أن الزمالك ليس ضد قرارات الدولة لكن هناك علامات استفهام خاصة وأنه قبل سابق تم الرضوخ لمطالب الأهلي بتأجيل الدوري بسبب مباراة الجونة، والآن يتم الإصرار على استكمال الدوري في الوقت الذي رفض فيه جميع المسئولين تأجيل مباراة القمة الأخيرة رغم الأمطار الشديدة التي شهدتها القاهرة في نفس اليوم.

وأوضح طارق يحيي ان نادي الزمالك ومجلس ادارته قرر برئاسة مرتضى منصور تأجيل اجتماعه المقبل لمدة 48 ساعة ليقام الثلاثاء المقبل بدلاً من الأحد.

وكشف طارق يحيي بالأمس عن إصابة جديدة داخل اتحاد الكرة بفيروس كورونا قائلا: "إصابة توني عثمان مدير العلاقات العامة في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بفيروس كورونا".

Advertisements

واضاف يحيي في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الجمعة، على فضائية الزمالك: "توني هو حلقة جديدة في مسلسل الإصابات باتحاد الكرة، بعد محمود سعد المدير الفني للاتحاد، الذى سبق وتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء بعد خضوعه للبرنامج العلاجي المحدد".

وكان الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم قد سبق وتعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل للشفاء بعد خضوعه للبرنامج العلاجي المحدد.

وتابع يحيي "كورونا موجود في كل مكان وفي كل الأندية واتحاد الكرة فلماذا كل هذا الإصرار على عودة بطولة الدوري".

وأعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".