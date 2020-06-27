شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: بند فى عقد تجديد فايلر يمنح الأهلى 2 مليون و500 ألف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال الإعلامى عمر ربيع ياسين، إن مسئولى النادى الأهلى وضعوا بندا مثيرا فى العقد الجديد للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة، الذى وافق على تجديد عقده لمدة موسم بعد حصوله على موافقة أسرته.
وأكد عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "العقد الجديد لفايلر يتضمن شرطا جزائيا يعادل قيمة 6 أشهر من راتب الجهاز الفنى فى حالة قرر أى من الطرفين فسخ التعاقد من جهته".
وتابع: "مسئولو الأهلى قرروا وضع بند مثير فى التعاقد يمنح النادى ما يقرب من 2.5 مليون دولار، والبند ينص أنه فى حالة رحيل فايلر اثناء مدة العقد لقيادة أى نادى غير أوروبى يدفع شرط جزائى قيمته 12 شهر من رابته البالغ شهريًا بصحبة جهازه الفنى 232 ألف دولار".
وأتم: "هذا البند تم وضعه من قبل مسئولى الأهلى من أجل تأمين الموقف بالنسبة للنادي، حال تلقى المدير الفنى أى عرض من خارج أوروبا، وذلك فى ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية فى الفترة الأخيرة وبمقابل مادى يفوق ما يحصل عليه فى القلعة الحمراء".
ويتواجد فايلر حالياً في سويسرا لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك لكن المدرب السويسري فتح خطاً ساخناً مع معاونيه في الأهلي للإطمئمان على أحوال الفريق وتدريباته بالقاهرة التى تم إستئنافها مؤخراً بعد فترة غياب طويلة بسبب جائمة كورونا ، كما إستفسر المدير الفني عن عدة أمور خاصة بالفريق المغربي وطلب معلومات وتفاصيل كلملة عن الوداد من أجل الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة.
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