شكرا لقرائتكم بيراميدز يقدم عرضا لـ"الشناوى وعلى جبر" مشابهًا لـ عمر جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعكف إدارة نادى بيراميدز، على تقديم عرضًا لثنائى الفريق، المدافع على جبر، وحراس المرمى أحمد الشناوى، مشابهًا للعرض الذى قُدم لعمر جابر ظهير أيمن الفريق، وذلك من أجل إغرائهم للموافقة على تخفيض القيمة المادية لعقودهم، حيث إنهم من أعلى العقود فى الفريق نظرًا لانضمامهم منذ بداية تحول نادى الأسيوطى إلى بيراميدز، وتتراوح قيمة العقد ما بين 11 و14 مليون جنيه بدون ضرائب أو نسبة مشاركة.

وترى إدارة الكرة بنادى بيراميدز أن الحل الوحيد لتخفيض تلك العقود هو التمديد لأصحابها مثلما حدث مع عمر جابر منذ أيام قليلة، حيث تم إبرام عقد جديد عقب التمديد ليصبح اللاعب مرتبطًا بالنادى لمدة 4 سنوات مقبلة لينتهى تعاقده فى 2024 بدلاً من 2022 مع تعديل القيمة المادية فى العقد وتخفيضها، وهو ذاته السيناريو الذى من المنتظر أن يعرض على الشناوى وجبر خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وأكد مصدر مطلع ببيراميدز، أن أحمد الشناوى وعلى جبر قررا الاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل إلا فى حالة الحصول على كامل القيمة المذكورة فى العقد، أو البقاء لحين إنتهاء مدة التعاقد، والرحيل بشكل مجانى، لاسيما وإنه لا يوجد حاليًا نادى فى مصر سيدفع تلك المبالغ الضخمة فى ظل حالة الركود وتوقف النشاط بسبب انتشار فيرس كورونا.

وكشف المصدر عن كواليس تمديد تعاقد عمر جابر، موضحًا إن التمديد جاء لكون عمر من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عنه فى الفترة المقبلة، بخلاف إنه تم تخفيض قيمة عقد اللاعب بعد أن أبرم الطرفان عقد جديد يمتد لأربع مواسم مقبلة، وبمقابل مادى أقل من الذى كان مذكورًا فى العقد القديم والذى كان يمتد حتى 2022.

أوضح المصدر، أن عقد عمر جابر القديم يٌعد من أكبر العقود داخل فريق بيراميدز مع على جبر وأحمد الشناوى، وتسعى الإدارة الحالية لتخفيض النفقات عن طريق تخفيض قيمة تلك العقود التى تراها مبالغ فيها من الناحية المادية.