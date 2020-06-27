كأس انكلترا: يونايتد الى نصف النهائي بصعوبة بعد التمديد أمام نوريتش

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لندن: احتاج مانشستر يونايتد الى التمديد وستة تبديلات لتخطي عقبة نوريتش بعشرة رجال وحارسه الهولندي المتألق تيم كرول بنتيجة 2-1، وبلوغ الدور نصف النهائي من كأس انكلترا لكرة القدم السبت.

ودخل يونايتد الى اللقاء على ملعب "كارو رود" مرشحا للفوز ليس فقط لأنه تغلب في مناسبتين على منافسه في الدوري هذا الموسم، بل لأن نوريش يتذيل ترتيب البرميرليغ.

وافتتح النيجري اوديون ايغالو النتيجة للشياطين الحمر (51) وعادل تود كانتويل لأصحاب الارض (75)، قبل أن يمنح القائد هاري ماغواير بطاقة التأهل لفريقه (118)، علما أن نوريتش أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 إثر طرد السويسري تيم كلوزه.

وأجرى المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير ثمانية تغييرات على التشكيلة الاساسية التي فازت بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الاربعاء.

وافتتح ايغالو التسجيل بعد أن رفع لوك شو عرضية عن الجهة اليسرى وصلت الى الاسباني خوان ماتا داخل المنطقة، مررها الى النيجيري الذي تابعها في الشباك من مسافة قريبة (51).

وهو الهدف الخامس لايغالو، المعار الى يونايتد من شنغهاي غرينلاند الصيني منذ كانون الثاني/يناير الفائت، في أربع مباريات بدأها أساسيا.

وعادل فريق الـ"كاناريز" من تسديدة رائعة لتود كانتويل إلى يسار الحارس الارجنتيني سيرخيو روميرو (75).

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وأكمل نوريتش اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 إثر طرد مباشر للسويسري كلوزه إثر لإمساكه بإيغالو وإسقاطه أرضا.

أجرى سولسكاير خمسة تبديلات في الوقت الاصلي شهدت على دخول الفرنسي بول بوغبا وماركوس راشفورد، قبل أن يدخل أنتوني مارسيال صاحب الثلاثية "هاتريك" ضد شيفيلد خلال التمديد ليفرض يونايتد سيطرته على المباراة.

الا ان كرول حرم يونايتد من التأهل في الوقت الاصلي إثر تصديه على دفعتين ببراعة لتسديدتي بوغبا ومايسون غرينوود (90+6) ليلجأ الفريقان الى التمديد.

وسبق للهولندي أن تصدى لركلتي جزاء في المباراة التي فاز فيها يونايتد على نوريتش 3-1 في الدوري في تشرين الاول/اكتوبر الفائت.

واصل كرول تألقه وتصدى لتسديدة بوغبا من خارج المنطقة (104)، قبل أن يبعد ببراعة رأسية ماغواير (112).

الا ان المدافع الدولي الانكليزي منح يونايتد بطاقة العبور الى ملعب "ويمبلي" بعدما وصلته الكرة على مسافة قريبة من المرمى بعدما ارتدت من بن غودفراي تابعها في الشباك (118).

ويختتم الدور نصف النهائي الاحد بمباريات مانشستر سيتي مع نيوكاسل، تشلسي مع ليستر سيتي وأرسنال مع شيفيلد.