شكرا لقرائتكم خبر عن شيتوس يستعيد ذكريات فوز منتخب الشباب بثنائية على أمريكا فى كأس العالم. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد وائل رياض شيتوس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي الحالى، ذكرياته مع منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم، والتى توج فيها الفراعنة الصغار بالميدالية البرونزية حينها.

وكتب وائل رياض عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: "زي النهاردة 27/ 6/ 2001 يعني من 19 سنة بظبط كان عندنا ماتش مع منتخب أمريكا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب في الأرچنتين وقدرنا نكسب المباراة دي 2 - 0 واللي جاب الأهداف وائل رياض و محمد اليماني، ذكريات حلوة وهبقي معاكم لحظة بلحظة لغاية منوصل ليوم التتويج ببرونزية العالم الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ كرة القدم المصرية واللي أتمني تكرارها مع الأجيال القادمة.. تحيا مصر".

وكان وائل رياض أكد أنه رشح حسين الشحات لاعب الأهلى الحالي، للانتقال للأحمر في 2018 عندما كان فى الشرقية للدخان، وقال: "رشحت حسين الشحات للانتقال إلى الأهلى وهو في الشرقية للدخان مقابل 500 ألف جنيه، بعد مشاهدة 17 مباراة لحسين الشحات مع الشرقية للدخان وقلت في وقتها إنه لاعب جيد يستحق الانتقال، بس دورى كان استشارى وتوصيات مش قرار".

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وأضاف مدرب المنتخب الاولمبى: "كل نجاح كان يحققه حسين الشحات كان يزيدنى ثقة في رؤيتى، خاصة فترة العين الإماراتى، وحسين الشحات لاعب كبير ولكن لم يقدم مردودا يتساوى مع 160 مليون جنيه، ولازم يكون زى اللاعبيتن الكبار.. اللاعب الحاسم اللى الأهلى يتأثر بغيابه ولكن حتى الآن لم يظهر بهذه الصورة".

وعن اختيار اللاعبين، قال نجم الأهلى السابق: إن التواجد في الأهلي والزمالك يلزمه العديد من الشروط قبل التعاقد معه، مؤكدا أنه لا يجب التعاقد مع اللاعبين بسبب التألق في مباراة واحدة، والآن نجد بعض الفريق الكبيرة تتعاقد مع لاعب لمجرد التألق أمامها أو إحراز هدف وهذا أمر خاطئ".

وتابع شيتوس: "اللاعب الذي يأتي من الدرجة الثانية إلى الأهلي أو الزمالك لا ينجح على عكس اللاعب الذي يوقع للقطبين بعد المشاركة في الدوري الممتاز والمنتخب، مؤكدا أن قميص الأهلي ثقيل على بعض اللاعبين، والمشاركة والاستمرار ليس بالأمر السهل على بعض اللاعبين وسط الضغط الجماهيري".

وأضاف وائل رياض أنه يرغب في الانفصال عن الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بعد الأولمبياد ، معلقاً :"أريد أن أكون الرجل الاول واستفيد من خبراتي في تدريب الفريق.