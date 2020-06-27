شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: الجبلاية خصمت 3 نقاط من الزمالك رغم مخالفة الظروف الكونية للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي نجم الزمالك الأسبق ان جمهور الزمالك علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " مع قرار عدم استكمال الزمالك للدوري الموسم الحالي، وقال طارق يحيي عبر قناة الزمالك أن الجمهور الأبيض مع قرار إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور بعدم لعب الدوري حفاظا علي صحة اللاعبين وخوفا من اصابتهم بفيروس كورونا، مضيفا ان القرار الأفضل في الوقت الحالي هو الغاء الموسم الجاري وبداية موسم جديد في سبتمبر المقبل او أكتوبر للتأكد من الحد من انتشار الفيروس.

وقال طارق يحيي ان اتحاد الكرة خصم من الزمالك 3 نقاط بسبب عدم لعب مباراة الأهلي رغم ان الإرادة الإلهية والظروف الكونية يوم المباراة كانت ضد اقامتها، الا ان اتحاد الكرة جامل الأهلي واعلن خصم 3 نقاط من الزمالك، موجها رسالة الي اتحاد الكرة قائلا : كفاية مجاملات علي حساب صحة اللاعبين.

من ناحية اخري رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل عمر السعيد مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتمسك كارتيرون بوجود اللاعب مطالبا إدارة الزمالك بعدم الموافقة علي أي عروض تصل النادي بشأن عمر السعيد، وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك ان كارتيرون أكد لادارة الزمالك ان وجود عمر السعيد مهم جدا للفريق في ظل مستواه الثابت بخلاف عدم وجود مهاجمين مميزين في الدوري لتعويض رحيله.

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في سياق مختلف قال يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك انه لم يطلب ابدا الحصول علي راحة اثناء فترات وجوده في الزمالك علي مدار تاريخه مؤكدا ان حلمه دائما كان ارتداء تي شيرت الزمالك لذا فانه لا يمكنه طلب الراحة ابدا، كما أكد أوباما غب تصريحات لقناة الزمالك ان خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك قدمه بصورة قوية مع الفريق وقت ان كان يتولى تدريب الزمالك وهو ما ساعده علي التألق عقب العودة من الإعارة للاتحاد السكندري.

وأضاف أوباما ان اصعب لحظة في تاريخه كانت امام الإسماعيلي عندما ارتدي شارة الكابتن لفريق الزمالك للمرة الاولي في تاريخه واصفا تلك اللحظة بانها شرف وصعبة عليه، وكشف جناح الزمالك ان السويسري جروس المدير الفني الأسبق للزمالك كان مندهش من استبعادي الدائم في منتخب مصر وكان يؤكد دائما ان أرقامي تساهم في وجودي بقوة في قائمة المنتخب.