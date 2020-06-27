شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 27 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 27 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة الذي كان مقررا له غدا الأحد لمدة ٤٨ ساعة، وجاء القرار لحدوث تطورات جديدة تمس الزمالك. يوسف أوباما: عودة الدوري حاليا صعبة.. ورفضنا اللعب قرار الإدارة واللاعبين أكد يوسف أوباما لاعب وسط الزمالك ان عودة الدوري في الوقت الحالي في ظل عدم السيطرة علي فيروس كورونا يعتبر امرا صعبا ويعرض حياة اللاعبين للخطر، وقال يوسف أوباما في تصريحات لقناة الزمالك : علي الجميع تحمل المسئولية وتقدير ظروف اللاعبين فنحن جميعا نخشي علي ارواحنا واسرنا بسبب فيروس كورونا. بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك علي العودة الي الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش ، رافضا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلي نادي أخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه. Advertisements اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى تناقش اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، توقيع عقوبات على حازم إمام لاعب الزمالك بعد البيان الذى أصدره اللاعب أمس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، والذى تضمن هجوما على اللجنة الخماسية حيث قال اللاعب فى البيان أنه اتحاد الكرة يضحى بأرواح اللاعبين من أجل إرضاء أحد الأندية. كارتيرون يستقر علي الراحلين عن الزمالك..والاعلان عقب دوري الأبطال كشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون أن الأخير استقر نهائيا علي الراحلين عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وسيتم الإعلان عنهم عقب نهاية مباريات الزمالك في دوري أبطال افريقيا والتي يستأنف الفريق الأبض مشاركته فيها أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي والمقرر لها سبتمبر المقبل، وأضاف المصدر ان كارتيرون استقر علي رحيل 5 لاعبين من الفريق ولكنه يرفض حاليا الإعلان عنهم تحسبا لأي ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة والتي يستعد فيها الزمالك لاستئناف مسابقة دوري ابطال افريقيا بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لاستئناف الموسم الحالي من الدوري وكأس مصر.

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