شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة دجلة تطالب المدير الفنى بإلغاء التدريب الجماعى بعد ظهور حالة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور فى الوقت الحالى، مناقشات بين إدارة نادى وادى دجلة، والمدير الفنى للفريق الكروى الأول اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، حول مصير التدريبات الجماعية المقرر لها غدًا الأحد، وذلك بعد أن أثبتت نتيجة المسحة الطبية الثانية التى أجراها اللاعبون صباح أمس الجمعة، إصابة لاعب من الفريق بفيرس كورونا، وتم عزله مباشرة.

وتطلب إدارة دجلة من المدير الفنى إلغاء التدريب الجماعى غدًا على أقل تقدير بعد أن ظهرت حالة إصابة بين اللاعبي، إلا أن الخواجة اليونانى مازال يُصر على إقامة المران الجماعى فى موعده وعدم إلغاءه، خاصة بعد أن تم عزل اللاعب.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الأخرون.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق، وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.