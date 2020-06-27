حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27/ 6/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت، الموافق 27/ 6/ 2020 العديد من الأحداث الرياضية الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى . اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز اتحاد الكرة: فيفا لم يمنح الأندية واللاعبين حرية المشاركة بالتدريبات أو المباريات تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى Advertisements الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا كارتيرون يستقر علي الراحلين عن الزمالك..والاعلان عقب دوري الأبطال عبد الحفيظ يتحدث عن الالتزام بالاجراءات الإحترازية في تدريبات الأهلي المسحة الطبية الثانية تثبت إصابة لاعب فى وادى دجلة بـ"كورونا"

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