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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 27/ 6/ 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت، الموافق 27/ 6/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى . 

اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى

اتحاد الكرة يلغى المؤتمرات الصحفية بعد مباريات الدورى

 

تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز

تخفيض عقد عمر جابر وراء التمديد 4 مواسم مع بيراميدز

اتحاد الكرة: فيفا لم يمنح الأندية واللاعبين حرية المشاركة بالتدريبات أو المباريات

اتحاد الكرة: فيفا لم يمنح الأندية واللاعبين حرية المشاركة بالتدريبات أو المباريات

 

تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة

تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك 48 ساعة

 

بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك

بامبو يرحب بالعودة للإسماعيلي حال رحيله عن الزمالك

 

اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى

اتحاد الكرة يدرس معاقبة حازم إمام بعد بيان رفض عودة الدورى

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الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو

 

الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو

 

فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا

فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا

 

 

كارتيرون يستقر علي الراحلين عن الزمالك..والاعلان عقب دوري الأبطال

كارتيرون يستقر علي الراحلين عن الزمالك..والاعلان عقب دوري الأبطال

 

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المسحة الطبية الثانية تثبت إصابة لاعب فى وادى دجلة بـ""

 

المسحة الطبية الثانية تثبت إصابة لاعب فى وادى دجلة بـ

 

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