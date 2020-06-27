أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 27 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 27 / 6 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو الأهلي يظهر بملابس جديدة أول يوليو يتسلّم لاعبو الأهلي ملابس جديدة من شركة الملابس العالمية الراعية للنادي أوائل يوليو المقبل من أجل إرتداءها خلال تدريبات الفريق القادمة بعدما تسلّم النادي كمية من الملابس وتم الإتفاق على توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني في غضون الأيام المقبلة تزامناً مع عودة التدريبات للفريق التى عادت مؤخراً بعد تجميد ما يزيد عن مائة يوماً بسبب "جائحة" كورونا. فايلر يعود إلى القاهرة أول يوليو بعد قضاء إجازة عائلية فى سويسرا حدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، 1 أو 2 يوليو المقبل على أقصى تقدير موعداً للعودة للقاهرة قادماً من بلاده بعدما سافر إليها يوم 12 يونيو الجارى لقضاء إجازة تستغرق عدة أيام يزور خلالها أسرته التى تُقيم هناك، وأجرى مسئولو القلعة الحمراء اتصالات مع المدرب السويسرى خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد عودته من بلاده، وأكد لهم أنه سيعود فى الأول أو الثانى من يوليو المقبل حسب ظروف الطيران، وشدد على أنه سيعود عبر إحدى الطائرة القادمة من مدينة فرانكفورت الألمانية لعدم وجود رحلات مباشرة وقتها من سويسرا إلى القاهرة حيث سيستقل فايلر قطاراً من سويسرا إلى ألمانيا ومن فرانكفورت إلى القاهرة. Advertisements عبد الحفيظ يتحدث عن الالتزام بالاجراءات الإحترازية في تدريبات الأهلي قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأمور في تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ عودة التدريبات الأربعاء الماضي ، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع في الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبي حدده السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل سفره إلى بلاده لقضاء أجازة هناك عدة ايام برفقة أسرته ، وقال عبد الحفيظ أن التدريبات تتم على مجموعتين كما سبق وأعلن الجهاز الفني منعاً للتزاحم في المران. كهربا بـ"قميص الأهلى": أكثر فترة يحتوينى فيها الهدوء وقلة كلامى فى رسالة غامضة من محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لم يذكر المقصود منها، حيث نشر اللاعب صورته عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، خلال إرتدائه قميص المارد الأحمر من داخل ملعب مختار التتش، وعلق عليها، قائلاً: "هالفترة أكثر فترة يحتوينى فيها الهدوء وقلة كلامى، وانسحابى من الكل".

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