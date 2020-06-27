طبية اتحاد الكرة: لم نحدد الحد الأقصى للإصابات.. وقد نضطر للتأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بأنهم لم يحددوا بعد الحد الأقصى من الإصابات بفيروس كورونا داخل الفريق الواحد الذي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل المباريات، كما أوضح أن تأخر ظهور نتائج التحليل قبل المباريات قد يؤدي لتأجيلها.

وقال رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية :"11 حالة إيجابية من وجهة نظري رقم قليل، ومن فرق مختلفة، وليسوا بالكامل لاعبين، بعضهم إداريين وبعضهم عمال غرف خلف الملابس والحالات بالكامل بسيطة وسيتم علاجها."

وتابع: "لم نستقر بعد على العدد الذي يمكن بالوصول إليه أن يتم تأجيل مباريات الفريق، وكان هناك توجه ألا يقل العدد عن 5 اصابات داخل الفريق."

وأضاف: "متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية."

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وواصل: "اللجنة الطبية توصي بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة في بطولة الدوري."

واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج."

وأردف: "نجهز مع الشركة قاعدة بيانات منظمة وإلكترونية يتم من خلالها الحصول على النتائج بصورة عاجلة سواء نحن كلجنة طبية أو اتحاد الكرة أو المسئول عن كل فريق."

واختتم قائلًا: "لا استطيع أن أحدد من الوقت الحالي درجة اللياقة الطبية من أجل استئناف النشاط، لكن إذا تم الإلتزام والتعامل بالاجراءات المطلوبة ستقل بنسبة كبيرة معدلات انتشار العدوى."

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عودة النشاطات الرياضية بالكامل وحددت 25 يوليو القادم موعدًا لاستئناف البطولات المحلية، غير أن اتحاد الكرة مازال في مرحلة الإعداد لعملية إعادة الجدولة.