خاص.. إصابة لاعب في وادي دجلة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول في نادي وادي دجلة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وذلك بعدما خضع لاعبي الفريق للفحص أمس، الجمعة.

وعلم الخليج 365، أن أحد لاعبي الفريق ثبتت إيجابية العينة الخاصة به بعدما أجريت المسحة الثانية للاعبي الفريق بعد عدة أيام من التحليل الأول.

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وجاءت باقي عينات وادي دجلة سواء للاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية، الطبية والإدارية سلبية، وهي نفس نتيجة المسحة الأولى لجميع أفراد الفريق.

وسبق لوادي دجلة أن أجرى الفحوصات اللازمة لجميع أفراده منذ عدة أيام حيث جاءت نتيجة جميع العينات سلبية، قبل أن تتحول عينة لاعب واحد فقط إلى إيجابية.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب المصاب للعزل في الأيام المقبلة مما سيؤدي لغيابه عن التدريبات التي بدأت في وادي دجلة منذ يوم الثلاثاء الماضي.