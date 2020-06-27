صحف إنجلترا تبرز تصريحات إبراهيم سعيد عن فان دايك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سلطت صحف إنجلترا الضوء على تصريحات إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اللاعب الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، نجم دفاع ليفربول الإنجليزي، بعدما أكد أنه أفضل منه.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن إبراهيم سعيد ادعى بفظاظة أنه أفضل من فان دايك الفائز مؤخرا بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنه يتمتع ببعض الصفات التي تميزه عنه في المواقف الدفاعية.

ونقلت الصحيفة تصريحات إبراهيم سعيد لقناة "TEN" التلفزيونية حيث قال: "أنا أكثر مهارة من فان دايك لأنه يلعب في مركز واحد فقط، بينما كنت ألعب في أكثر من مركز، بالتأكيد أنا أفضل منه".

وأشار سعيد البالغ من العمر 40 عاما إلى نقطة سلبية يعاني منها فان ديك وهي أنه يفقد التركيز في بعض الأحيان بالمباريات، مؤكدًا أن وجود زملاء أقوياء في الفريق يساعده على التألق على أرض الملعب.

وأوضح: "أتحدث بجدية عن هذا، إذا قارنتني به فستجد أن هناك فارق شاسع بيننا في كل شيء، عندما يفقد تركيزه يلعب بشكل غير صحيح، إنه مدافع جيد لكنه يرتكب أخطاء مثل جميع المدافعين في العالم".

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من جانبها، أبرزت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من الريدز تصريحات إبراهيم سعيد، مشيرةً إلى أنه ظهر بعد حوالي 17 عاما من انتقاله إلى إيفرتون ليدعى بشكل غريب أنه أفضل من فيرجيل فان دايك.

وأضافت أن المدافع المصري انتقل إلى "جوديسون بارك" على سبيل الإعارة من النادي الأهلي في عام 2003، لكنه فشل في الظهور في أي مباراة مع الفريق الأول لإيفرتون تحت قيادة المدرب ديفيد مويس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسيرة سعيد مع إيفرتون لم تبدأ بعدما قرر ديفيد مويس استبعاده من المشاركة أمام ليفربول بسبب صبغ اللاعب شعره باللون الأحمر، وهو اللون المميز للريدز المنافس الأزلي لـ"التوفيز".

وانضم إبراهيم سعيد انضم إلى إيفرتون في موسم (2003-04) كأول لاعب مصري ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اكتفى بالجلوس بديلا في أربع مواجهات أمام كل من توتنهام، آرسنال، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يُذكر أن فان دايك انتقل إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في يناير 2018، وساهم صاحب الـ28 عاما بقوة في تتويج الريدز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا بريميرليج.

تصريحات إبراهيم سعيد عن فان دايك في الدقيقة 1:55