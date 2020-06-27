المقاولون يكشف لمصراوي كواليس "الجلسة الأولى" لبيع طاهر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف محمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن النادي الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع إدارة "ذئاب الجبل" بشأن بيع اللاعب طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء في الصيف القادم.

وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة" مساء السبت، أن هناك جلسة جمعته اليوم مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بشأن صفقة طاهر محمد طاهر.

ولم تشهد الجلسة الثنائية بين الأهلي والمقاولون لوصول الطرفين لاتفاق، حيث من المقرر أن تشهد الفترة الماضية استمرار المفاوضات بحسب ما صرح به المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون.

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وكان محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أعرب عن ترحيبه ببيع طاهر للأهلي أو إعارته خاصة أن اللاعب يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء.

رئيس المقاولون وبحسب تصريحات تليفزيونية له، كشف أن الباب مفتوح لرحيل طاهر محمد طاهر لكن بشرط الحصول على قيمة مالية تقدر بـ40 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن طاهر محمد طاهر والبالغ من العمر 23 عامًا، شارك رفقة "ذئاب الجبل" في ست مباريات فقط في مسابقة دوري we المصري استطاع من خلالها أن يسجل هدف وحيد، حيث عانى اللاعب الشاب من إصابات طوال الموسم الأمر الذي حرمه من المشاركة مع المنتخب المصري الأوليمبي في كأس أمم أفريقيا والتي نظمتها مصر تحت 23 عامًا.