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حارس مرمى اتحاد جدة السعودي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السعودي،إصابته بفيروس المستجد.

وجاء إعلان اللاعب البرازيلي بإصابته بفيروس كورونا، بعدما أجرى المسحة الطبية، وظهرت نتيجتها إيجابية.

وتحدث صاحب الـ 33 عاما عبر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مؤكداً أن تحاليل كورونا ظهرت إيجابية، معربا عن رغبته في العودة السريعة لمواصلة مشواره مع الفريق

وتأتي إصابة حارس اتحاد جدة، في الوقت الذي عادت الفرق لخوص التدريبات قبل أيام، استعدادا لاستئناف دوري كأس للمحترفين والذي يتبقى منه 8 جولات.

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