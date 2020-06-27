سواريز: اسألوا المدربين عن تفسير تعثرات برشلونة خارج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أبدى الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، حزنه من السقوط في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بنتيجة (2-2)، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، مشيرا إلى أنه يتمنى تعثر ريال مدريد.

ولم تكن ثنائية سواريز الذي عاد للتسجيل بعد خمسة أشهر بسبب الإصابة كافية لمنح الثلاث نقاط لبرشلونة، حيث سجل سيلتا فيجو هدفا قاتلا عن طريق ياجو أسباس من ركلة حرة قبل دقيقتين من نهاية اللقاء.

وقال سواريز في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت في بالايدوس: "لقد كانت مباراة حيوية للقتال من أجل اللقب، قدّمنا شوط أول جيد وخلقنا الفرص، ولكن اختلف الأمر في الشوط الثاني حيث أراد سيلتا أن يكون أكثر من بطل".

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وأضاف: "حزين للغاية ومحبط لأننا فقدنا نقطتين".

ولم يملك سواريز تفسيرا لتعثرات برشلونة خارج الديار بعيدا عن "كامب نو"، حيث رد قائلا: "عليكم سؤال المدربين عن تحليل أسباب فقدان نقاط مهمة خارج الأرض، هذا الأمر لم يحدث لنا في المواسم الماضية".

واختتم صاحب الـ33 عاما تصريحاته بالحديث عن ثنائيته في المباراة قائلا: "من جانبي، سعيد بمحاولة مساعدة الفريق في كلا الهدفين، لكني أشعر بغضب كبير لأنه يجب علينا تصحيح الأمور، كانت تلك المباراة معقدة وسنخرج مجددا لمواجهة فياريال، وبين المباراتين سنستقبل أتلتيكو مدريد".

يذكر أن برشلونة فقد 17 نقطة بعد تعثره في 7 مباريات من أصل 15 لعبها خارج ملعبه في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، حيث تعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث مواجهات.