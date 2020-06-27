مدرب برشلونة يفسر أسباب التعثر أمام سيلتا فيجو.. وينتظر الريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، عن خيبة أمله بعد سقوط فريقه في فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بنتيجة (2-2)، في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، مشيرا إلى أنه ينتظر تعثر ريال مدريد.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي للمباراة التي أقيمت في بالايدوس: "افتقرنا إلى القليل من القدرة على إدارة الكرة بشكل أفضل، وقمنا بأشياء لا نقوم بها عادةً، ولكن يجب علينا أن ننسب الفضل إلى المنافس".

وأضاف: "سيلتا فيجو يتمتع بجودة كبيرة ولديه لاعبين حاسمين وخاطروا بالكثير في الدقائق الأخيرة، نجحوا في تسجيل هذا الهدف الذي أعطاهم نقطة رغم أننا لم نضطر إلى الوصول إلى هذا الوضع".

وأكمل: "في الشوط الأول كان يجب أن نحقق نتيجة مريحة، وافتقرنا إلى القوة لترجمة طريقة لعبنا إلى أهداف لأن تفوق الشوط الأول كان كافياً لحلها ومنحنا هدوئا أكبر، نأمل أن تتغير الأشياء رغم وجود جوانب يجب تحسينها".

وفقد برشلونة 17 نقطة بعد تعثره في 7 مباريات من أصل 15 لعبها خارج ملعبه في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، حيث تعادل في أربع مباريات وخسر في ثلاث مواجهات.

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وتحدث سيتين عن أزمة نتائج برشلونة بعيدا عن كامب نو قائلا: "لا يمكنني ذكر السبب، يمكنني أن أقول 1000 شيء ولا أعتقد وجود سبب واضح، نحاول الدفاع عن أنفسنا بالكرة، في بعض الأحيان لا يمكن الهجوم لأن المنافس يغلق المساحات، ولكن في بعض الأحيان نتلقى الخسائر".

وتابع: "أحيانا نواجه منافسين مثل منافسي مباراة اليوم، لديهم لاعبون جيدين يتخذون حلولًا جيدة، صحيح أننا نود أن نكون أكثر صلابة ولكننا فريق هجومي ونحاول الفوز والتقدم نحو المنافس، وهذا يولد في بعض الأحيان نقص التنسيق".

وحول عدم الدفع بالفرنسي أنطوان جريزمان أساسيًا، رد سيتين قائلا: "لا أنتبه إذا ما كانت صفقات اللاعبين باهظة الثمن أو رخيصة، فقط أختار التشكيل المناسب والأفضل للفريق".

وواصل: "في الأسبوع الماضي سألتموني عن عدم مشاركة أنسو فاتي وريكي بويج، واليوم تسألوني عن سبب عدم مشاركة جريزمان، إنها قرارات فنية، لا يوجد ما هو غريب في الأمر".

وأتم مدرب برشلونة تصريحاته بالإشارة إلى أنه لم يستسلم في الصراع على لقب الدوري مع الريال قائلا: "صحيح أنه قبل 11 يومًا كنا في الصدارة بفارق نقطتين، والآن سيعود مدريد إلى الصدارة مرة أخرى إذا تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية، لكن هناك هامش أقل وأقل للخطأ ويجب أن ننتظر حدوث خطأ، وسنحاول الاستمرار في محاولة حصد جميع النقاط".

يذكر أن تعادل برشلونة أمام سيلتا فيجو جاء ليهدد آمال الفريق في الحفاظ على لقب الليجا، حيث رفع رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يخوض مباراته بنفس الجولة غدا الأحد أمام إسبانيول على ملعب الأخير.