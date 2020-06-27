أيمن عبد العزيز يعلق على قرار استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أنه ليس ضد فكرة عودة الدوري لكن يجب أن يكون هناك ضوابط وشروط لذلك من جانب اتحاد الكرة المصري، لافتا أنه يجب توافر النظام لعودة المسابقة.

وقال عبد العزيز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: " لازم يكون في حاجة منظمة، لكن سيبدأ الدوري بأي شكل وبأي منطق".

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وأضاف، أن اتحاد الكرة يجب أن يخرج بجداول واضحة للجميع، مع الوضع في الاعتبار جميع الارتباطات الخاصة بالأندية في أفريقيا وأيضا المنتخبات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور لاتزال غير واضحة من جانب اتحاد الكرة، وخوض 17 جولة أمر صعب للغاية.

واتم:" لابد أن تكون جميع الأمور واضحة ولا تتغير بالتأجيل بعد ذلك في حالة الاستئناف، لكن أرى الأفضل خوض دوري بداية من الموسم الجديد فهذا سيكون أفضل للجميع".