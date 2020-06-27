"نؤيد قرار مرتضى".. لاعب الزمالك يوضح موقفه من استكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دعّم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب نادي الزمالك، قرار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء بشأن رفضه استكمال مسابقة دوري we المصري موسم (2019 - 2020).

"أوباما" قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" اليوم السبت :"حاليًا نعيش ظروف صعبة بعد ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا، نحن نحترم قرارات الدولة لكن لدينا تحفظات".

وأضاف :"نتمنى بالطبع أن نعود للتدريبات، لكن لدينا وجهة نظر حول استكمال المسابقة أرى أن الأمور صعبة بسبب عدد المباريات المتبقية".

وواصل :"أمامنا 17 مباراة لإنهاء الدوري، أين وكيف ستلعب هذه المباريات؟، أندية مصر تريد التأجيل".

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وعن قرار رئيس الزمالك مرتضى منصور بشأن مسابقة الدوري، كشف :"لابد أن يكون لدينا موقف وبالطبع ندعم قرارات رئيس الزمالك مرتضى منصور لأن الاتفاق على قرار واحد في النادي جعلنا نحقق النجاحات، قرار مرتضى بشأن عدم استكمال الدوري صحيح".

وكان مرتضى منصور عقد جلسة مع جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، لتتفق الإدارة البيضاء على عدم استكمال الدوري بعد صدور بيان رسمي بذلك.

جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعطى الضوء الأخضر للاتحاد المصري لكرة القدم على استئناف بطولة دوري we المصري مجددًا بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).