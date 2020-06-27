مدرب الزمالك السابق : مصطفى محمد يستطيع اللعب في انجلترا أو إسبانيا

أشاد أيمن عبدالعزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك، بالقدرات الفنية لمصطفي محمد مهاجم القلعة البيضاء.
وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت، " مصطفى محمد يمتلك قدرات فنية وبدنية عالية تأهله للعبفي أقوى الدوريات الأوروبية مثل الإسباني أو الإنجليزي".
كما تطرق في حديثه عن الفترة التدريبية للفرنسي باتريس كارتيرون مع النادي الأهلي، علق عبدالعزيز، " لم يخفق مع النادي الاهلي،
وأضاف " كارتيرون في الزمالك أتيح له لاعبين على مستوى عال، استطاع أن يتوج بالألقاب".
وأتم مدرب الزمالك حديثه " في حال عودة الدوري فاللاعبون يحتاجون فترة إعداد ما بين 6 إلى 8 أسابيع".
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