أيمن عبدالعزيز : شائعة تدخلي في عمل ميتشو أضرتني

أكد أيمن عبدالعزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك، أن شائعة تدخله في عمل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، أضرته بصورة كبيرة.
وقال عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايمسبورتس، اليوم السبت، " شائعة تدخلي في عمل ميتشو أضرت بي بصورة كبيرة".
وأضاف " ميتشو كان يثق في بشكل كبير وكان يقول ليأنه فخور بي".
وعن عمله بالجهاز المعاون للسويسري كريستيان جروس علق عبدالعزيز، " لم أكن أملك دور مع جروس، واقتصر عملي على تدريب المستبعدين فقط".
وتابع " جروس لم يكن يثق في المدربين المصريين، لذلك عقد معي جلسة قبل التعاقد لتدريب المستبعدين فقط".
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