إسلام مهدي يكشف موعد عودة فايلر للأهلي

أكد الإعلامي إسلام مهدي، أن السويسري رينية فايلر المدير الفني لفرق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سيعود في نهاية شهر يونيو الجاري، من أجل استكمال التزاماته مع الفريق الأحمر، وفقاً لعقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم الجاري بين الطرفين.

وقال مهدي في تصريحات صحفية: الأقرب أن فايلر سيعود آخر الشهر لكن لديه مشكلة زوجته لأنها ترغب

في الاطمئنان على الوضع الصحي أولاً، قبل اتخاذ القرار النهائي مع الأهلي، مشيرا إلى أنه يرغب في استكمال مسيرته مع الأهلي ، ومازال السويسري يدرس الوضع حالياً مع عائلته وزوجته، هو لديه عقد سيكمله مع الفريق ولكن ما بعد ذلك سيقرره.

وأضاف: عدم وضوح الرؤية في مصر حتى الآن من استكمال الدوري أو إلغاؤه هو السبب في تأخر حسم موقف عودة المدرب من سويسرا في ظل العروض التي انهالت عليه في الفترة الأخيرة، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الأهلي في المسابقة المحلية والصعود لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأختتم: الأهلي طالب فايلر بضرورة العودة سريعا وذلك لحسم العديد من الملفات المتعلقة بموسم "المريكاتو" الصيفي الحالي وانهاء الجدل في الرحلين واللاعبون المتوقع التعاقد مهم.